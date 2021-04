Misiunile de control vor continua Pe linia prevenirii și combaterii raspandirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, in intervalul menționat pompierii au participat alaturi de celelalte instituții cu atribuții de control din cadrul M.A.I., la o serie de misiuni de patrulare privind verificarea respectarii masurilor pentru prevenirea și combaterea COVID 19, in mai multe UAT-uri din județul Salaj (Ip, Halmașd, Coșeiu, Rus, Cuzaplac).Activitațile au vizat atat transmiterea mesajelor preinregistrate prin sistemele de radioamplificare din dotarea autospecialelor, cat și acțiuni de patrulare in spații/zone cu aglomerari de persoane din… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

