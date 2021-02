Misiunea "Hope" a trimis prima imagine cu Marte

​Sonda Hope, prima misiune a Emiratelor Unite Arabe pe Marte, a trimis prima imagine a Planetei Roșii. Sonda a intrat pe orbita planetei Marte marțea trecuta, Emiratele Unite devenind astfel prima națiune araba din istorie care își înregistreaza prezența pe cel mai apropiat &"vecin&" al Terrei.



Prima imagine transmisa de misiunea Hope a fost surprinsa de la o altitudine de 24.700 km deasupra suprafeței marțiene, miercuri, la ora 20.36 GMT, deci la o zi dupa ce misiunea a ajuns pe Planeta Roșie, noteaza BBC News.





