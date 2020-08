Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Oprea, coordonatorul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, a declarat, intr-un interviu la Europa FM, ca a cerut spitalelor sa comunice ”clar” care este capacitatea maxima pentru izolarea copiilor care ar putea fi infectati cu COVID-19 dupa inceperea anului scolar. Inceperea școlilor ar putea…

- Coordonatorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, Ionel Oprea, a cerut spitalelor sa comunice care este capacitatea maxima pentru izolarea copiilor care vor fi infectati cu COVID-19 dupa inceperea anului scolar.

- Un caz șocant in Capitala. O femeie decedata a fost lasata in apartament de teama COVID-19. Ce fac autoritațile in cazul unei femei decedate, lasata in apartament din cauza coronavirusului Dupa ce a decedat din cauza COVID-19, o femeie din București a fost lasata in apartament. Fiica acesteia cere cu…

- Trei preoti si o angajata de la Biserica Greci din municipiul Buzau au fost confirmati cu COVID-19, fiind primul focar de coronavirus dintr-o biserica din acest judet, scrie News.ro. In spitalele din acest judet nu mai sunt locuri pentru bolnavii cu coronavirus. Trei dintre cele patru persoane confirmate…

- Initial, Raed Arafat a spus, vineri, ca in spitalele din Bucuresti nu mai erau locuri la ATI. Sambata, a aparut informația ca avem un spital modular nou situat in curtea Spitalului Elias, construit prin donațiile de la Daruieste Viata. Duminica, Nelu Tataru anunța ca sunt 4.000 de locuri la ATI, arata…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca azi noapte a fost transferat un pacient Covid de la București la Ploiești, asta pentru ca nu mai sunt locuri la ATI in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul sa ma duci 48 de ore la spital? ”Aseara s-a luat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Ministerul Sanatații nu raporteaza corect numarul de paturi din spitale. Firea a explicat ca fiecare spital Covid a alocat un anumit numar de paturi, in luna martie, și in baza acestor cifre arata Guvernul ca n-ar mai fi locuri. Firea susține ca, de…

- Autoritatile pregatesc aproape doua mii de locuri suplimentare, pentru pacienții cu COVID-19 in spitalele din intreaga țara. Acestea vor fi activate treptat, pana la sfarșitul saptamanii.