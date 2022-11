Misha Miller lanseaza Mahala, o colaborare incendiara cu Sasha Lopez

Stiri pe aceeasi tema

- INNA continua seria de colaborari internaționale alaturi de MELON și Dance Fruits Music pentru noul ei single – “Hello Hello”. Piesa este prima colaborare dintre INNA și un artist virtual – MELON. “Hello Hello” este scrisa de artista impreuna cu colaboratorii frecvenți ai acesteia – Alex Cotoi, Marcel…

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii lui Cornel Ilie, imbinandu-se prefect pe acordurile de chitara acustica. Videoclipul ii surprinde…

- Gabi Bagu lanseaza „Picatura de durere”, vineri, 14 octombrie, o piesa plina de emoție, care surpinde un moment fragil al unei relații. ,,Picatura de durere” este povestea pe care o traiește toata lumea, intr-un anumit moment al vieții. Mai vulnerabil decat pana acum, Gabi Bagu iși pune sufletul pe…

- Dupa colabarari de succes alaturi de EMAA, Roxen, Giulia, Adela Popescu sau Ana Baniciu, DJ Project lanseaza noul single – „Ochii Tai” – in colaborare cu Lidia Buble. Dupa o experiența de mai bine de 22 de ani și 9 albume lansate cu multiple single-uri ce au ajuns in fruntea topurilor radio, DJ Project…

- „Disrobed” este single-ul care marcheaza debutul trupei sub un nou nume. Piesa imbina elemente din diferite stiluri ale genului metal, precum alternative sau progressive, și propune publicului un mesaj profund, constituindu-se ca o reflecție a conștiinței omului asupra propriei condiții ce este supusa…

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…