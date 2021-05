O pondere de 80% dintre angajatii sectorului HoReCa s-au vaccinat pana in prezent, astfel ca restrictiile in restaurante ar trebui ridicate total, a declarat, marti, Daniel Mischie, presedintele Organizatie Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, intr-o conferinta de presa. "Din pacate, industria ospitalitatii a fost atasata de numarul de vaccinati. Ni s-a pus in discutie ca o mare parte din angajatii din HoReCa sa fie vaccinati pentru a functiona ca inainte, adica la fel ca in 2019. Am luat acest lucru in considerare si ne-am mobilizat, astfel ca astazi 80% dintre angajati…