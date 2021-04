Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in Romania au avut loc din nou proteste fața de masurile restrictive, in Germania exista o grupare de cateva sute de persoane care a ieșit in strada pentru a cere reguli mai stricte. Mișcarea „Zero COVID” a pornit in Germania și este formata din oameni care sunt de parere ca regulile restrictive…

- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in centrul orasului german Stuttgart pentru a protesta fata de restrictiile antiepidemice, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mitingul de protest se desfasoara in zona Bad Cannstatt din Stuttgart. Conform organizatorilor, la protest…

- Sunt cateva slogane vesnic valabile. LIBERTATE este regele neincoronat al protestelor. Cele doua aripi care ii dau consistenta si sens, EGALITATE si FRATERNITATE, s-au pierdut in negura timpului trecut de la Revolutia franceza. Nu s-au auzit nici macare la Revolutia romana din 1989. Asa cu era de asteptat…

- Sunt proteste anti restrictii in 70 de localitati din tara La Constanta au iesit in strada peste 800 de persoane Deputatul PNL, Marian Crusoveanu sustine ca este obligatoriu ca protestele, indiferent de ce natura sunt zilele acestea, sa respecte masurile de siguranta sanitaraIn ultimele zile sunt proteste…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, spune ca romanii care au protestat in strada au toate motivele sa fie nemulțumiți de noile restricții, din cauza ca autoritațile nu iau nicio masura de prevenție, ci doar incuie oamenii in case. Citește și: Timișorenii s-au SATURAT de restricții și carantina - PROTEST…

- Sute de manifestanți au ieșit in strada in Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara și Braila nemultumiti de noile restrictii impuse de autoritați. Protestatarii au scandat: „Libertate” sau „Arafat,...

- Este un protest fața de masurile de restricții care intra in vigoare duminica noaptea.Protestatarii nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie și refuza sa respecte masurile de protecție impotriva covid. Cei mai mulți dintre cei aflați la protest nu poarta masca și nu respecta distanțarea fizica.Ei…

- Mii de angajati din domeniul sanatatii si protectiei sociale au marsaluit joi in Franta pentru a denunta conditiile lor de munca si a cere cresteri salariale, potrivit AFP, potrivit Agerpres. La Paris, sute de persoane au manifestat in fata Ministerului Sanatatii, agitand pancarte cu inscriptii:…