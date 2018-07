Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Pro Patrimonio, prin vocea vicepresedintele sau arhitect Serban Sturdza, solicita demisia ministrului Culturii George Ivascu si cere, de asemenea, Guvernului Romaniei sa-și clarifice public poziția legata de exploatarea aurifera de la Roșia Montana.

- Marți, 26 iunie 2018, a avut loc, in prezența reprezentanților Comisiei Europene – Direcția generala pentru agricultura, a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020, organizata de Autoritatea de Management, prezidata de ministrul Agriculturii, Petre Daea. Cu acest prilej, Adrian…

- Viorica Dancila a mers luni in zonele inundate in ultimel zile insotita de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si de ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Facem o misiune de evaluare, vrem sa vedem ce s-a intamplat, vrem sa vedem de ce au nevoie…

- Un fermier din Baragan a inaugurat marti, 12 iunie, in prezenta ministrului Agriculturii, Petre Daea, o fabrica de lapte in judetul Ialomita, punctul de lucru al Agroserv Mariuta Calarasi. Investitia, aflata sub brand-ul ,,Laptaria cu caimac" si gandita de compania 100% romaneasca, are un efectiv in…

- Investitia realizata pana in prezent pentru punerea in functiune a statiei de pompare din comuna Haret (Vrancea), care va iriga culturile din Canalul Siret – Baragan, se ridica la un milion de lei, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, precizand ca aceasta statie…

- Cristian Dirvici, baiatul de 12 ani din Sireți care vinde verdețuri pentru a-și ajuta mama bolnava a fost vizitat de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. Potrivit lui Jizdan, Cristian, este un baiat minune, iar mama sa o luptatoare care face din obstacole trepte pentru urcușuri.

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a fost chemat de urgenta la guvern si a amânat toate întâlnirile pe care le avea programate cu agricultori din judetul Dâmbovita.

- Senatoarea USR de Constanta Ramona Dinu s a intalnit recent cu mai multi reprezentanti ai apicultorilor pentru a discuta despre utilizarea pesticidelor daunatoare albinelor. Saptamana trecuta, Comisia Europeana a interzis cele trei pesticide periculoase pentru albine, insa pozitia Romaniei a fost de…