Coordonatorul special al ONU pentru Liban, Jan Kubis, a pledat luni pentru o ancheta privind ''utilizarea excesiva a fortei'' in reprimarea protestelor din Liban, dupa un weekend de confruntari intre protestatari si fortele de ordine, relateaza AFP. Tara se confrunta de doua luni cu o miscare de protest inedita impotriva clasei politice, care se desfasoara in general intr-o atmosfera de calm. Cu toate acestea, in ultimele doua zile manifestatiile au luat o turnura mai violenta, fiind inregistrati zeci de raniti in randul protestatarilor si al politiei. Kubis a subliniat pe Twitter…