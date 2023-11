Stiri pe aceeasi tema

- AeroItalia a cumparat Air Connect, societate inființata anul trecut de catre un fost director in Blue Air. Aeroitalia, companie aeriana deținuta de miliardarul bolivian German Efromovich, a cumparat compania aeriana Air Connect. Efremovich a mai deținut in trecut compania aeriana Avianca, care astazi…

- Președintele China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, au semnat vineri un nou memorandum de ințelegere la sediul CIO de la Lausanne, Elveția. In luna mai, CMG a semnat un memorandum de intelegere cu Olympic Broadcasting Services al…

- ”PPC anunta finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania, incheind cu succes prima sa extindere majora pe piata externa. Finalizarea tranzactiei reprezinta un eveniment de referinta pentru strategia de crestere a PPC, prin achizitionarea unui…

- Guvernele roman si ucrainean au semnat, miercuri la Kiev, un acord privind construirea podului rutier de frontiera peste raul Tisa la frontiera romano-ucraineana si un Memorandum privind cooperarea in domeniul industriei de aparare, precum si un Memorandum de Intelegere in domeniul farmaceutic.A…

- Potrivit Executivului, in cadrul sedintei comune a celor doua Guverne, s-a semnat o Declaratie comuna a Prim-Ministrilor Romaniei si Ucrainei privind rezultatele primei intrevederi a Cabinetului de ministri ai Romaniei si Ucrainei precum si un Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul…

- Intrevederea a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat de Guvernul Romaniei. Au participat reprezentanti ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Export-Import Bank of the United States (US…

- Republica Moldova va semna un Memorandum de ințelegere cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, dupa intrevederea cu William Tompson, șeful Diviziei EURASIA…

- Peste 100 de aeronave civile si militare, dar si 150 de piloti si parasutisti vor oferi sambata publicului un spectacol pe cer, cu acrobatii aeriene si demonstratii de elita, in cadrul celui mai mare show aerian din Romania - Bucharest International Air (BIAS) - eveniment dedicat celebrarii a 100 de…