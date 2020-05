Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, Mitrea este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se mobilizeze…

- Social-democratul Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, parlamentarul este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se…

- Social-democratul Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, parlamentarul este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se…

- Potrivit informațiilor obținute in exclusivitate de Realitatea PLUS, reuniunea a durat toata noaptea. Masurile pentru institurea starii de urgența au fost discutate cu reprezentanți ai MAI, MApN, dar și de la ministerele Muncii, Sanatații, Educației și Economiei. Sunt masuri care vizeaza activitatea…

- Miron Mitrea e de parere ca Guvernul Citu va trece la votul din Parlament. Mai mult, el sustine ca e nevoie de un Guvern stabil, in special din cauza crizei coronavirus din Romania."Indiferent de modul in care s-a ajuns la Guvernul Citu, indiferent de ce a gandit presedintele cand l-a nominalizat, indiferent…

- Miron Mitrea lanseaza la Realitatea PLUS o ipoteza despre motivul pentru care Ludovic Orban il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. El crede ca s-a temut de o ascensiune in partid a lui Rares Bogdan."De ce partidul care e pe primul loc in sondaje alege sa nu se lupte la Bucuresti? Am un singur…

- Dragoș Patraru explica relația politicienilor cu Constituția. El spune ca mediul politic acționeaza exclusiv pentru proriile interese, iar Cosntituția este folosita exact in acest scop.„Chiar, voi va mai amintiți ca domnul Crin Antonescu a fost șeful unei comisii de revizuire a Constituției? Pfuu, era…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) isi exprima nemultumirea cu privire la modul si forma in care Legea nr. 159/2019 a fost adoptata de Senatul Romaniei si solicita Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, sa nu promulge acest act normativ, intrucat, prin…