"Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii inteligente purtate de Moscova.Saptamana viitoare clar va depune cererea oficiala de intrare in NATO. Se bucura Mircea Geoana și bine face. Și noi ne bucuram. Dar Turcia nu se bucura. E bine ca vor sa intre in NATO, Finlanda va intra cu ușurința, cu Suedia vor fi probleme pana cand turcii vor…