Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat de CURS in municipiul București, in perioada 18-30 august, il plaseaza pe președintele Klaus Iohannis la un nivel de 12% incredere dupa șapte ani de mandat, in timp ce premierul Marcel Ciolacu are cea mai mare cota dintre liderii de partide.Cata incredere aveți in urmatoarele…

- Un nou episod al serialului alianțelor politice din București se deruleaza chiar zilele acestea. Iar informațiile intrate in posesia redacției noastre denota un scenariu cu potențial exploziv, declanșat de catre edilul Sectorului 3. In cadrul unei conferințe de presa, Robert Negoița a lansat un atac…

- Traian Basescu și Nicușor Dan, puși la zid! Robert Negoița face acuzații grave in cazul incendiului din CapitalaPrimarul Sectorului 3, Robert Negoița, face acuzații grave la adresa fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, și la cea a lui Nicușor Dan, primarul Capitalei. In contextul…

- Politicienii romani se afla in fața celui mai mare examen din intreaga cariera: potrivit celui mai recent sondaj INSOMAR prezentat, in exclusivitate, de Realitatea PLUS, polii puterii s-au schimbat radical!Increderea romanilor in actuala coaliție scade, se pare, de la o zi la alta. Daca pana acum batalia…

- Consultantul politic Dorin Iacob a comentat la Realitatea PLUS rezultatele unui sondaj de opinie care releva faptul ca daca ar avea loc alegeri acum in București, iar Gabriela Firea ar candida ca independent ar caștiga fara mari probleme un nou mandat:"Practic sondajul confirma analiza noastra de acum…

- "S-a pornit o avalanșa de jigniri atat la adresa mea, cat și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider ca sunt ultimele care au dreptul sa ne dea lecții de moralitate. Am vazut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzata pe nedrept ca eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind…

- Piedone și-a dat intalnire cu Tanti Maria. I-a mulțumit pentru `zarzavaturile trimise la inchisoare` A doua zi dupa reluarea mandatului de primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, alaturi de baiatul sau, deputatul Vlad Popescu Piedone, și-au dat intalnire cu Tanti Maria, femeia careia inainte…

- Fostul prim-ministru, Victor Ponta, a declarat pentru Romania TV ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a uitat ca in urma cu cațiva ani se lauda ca a dat jos PSD-ul de la guvernare, iar acum are doar cuvinte de lauda privind ințelegerea intre PNL și PSD. „Cred ca le-a dat multa limonada la toți,…