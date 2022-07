Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, incarcerata la Targsor dupa ce a fost extradata, a primit vizita iubitului ei, Adrian Alexandrov. „Elena are incredere ca totusi se poate corecta la recurs condamnarea ei care repet, a fost una abuziva. Momentan este ok, rezista si se pregateste pentru ziua de poimaine”, a spus Adrian Alexandrov,…

- Elena Udrea, extradata de autoritațile bulgare, a fost adusa in Romania. Ea a intrat in țara pe la Vama Giurgiu. A fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu, urmand sa ajunga la Penitenciarul Targsor. Udrea a plecat in Bulgaria inainte de pronuntarea sentinței…

- Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) , Cosmin Dorobanțu, susține ca Elena Udrea ataca sistemul penitenciar din Romania, dar o acuza pentru faptul ca din banii furați de ea sau alți politicieni s-ar fi putut imbunatați Fii la curent cu cele…

- Nici in pușcarie nu renunța la minciuni! Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul "Gala Bute", ca "se pare ca nu exista justitie" pentru ea in Romania sau Bulgaria. Fii la curent cu…

- Elena Udrea ii scrie pe Facebook ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, reclamand ca este victima unui abuz al justitiei din Romania si sustinand ca l-a ajutat in cariera. „Dar despre abuzul care mi se intampla mie ce parere aveti domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile…

- Planul de scapare al Elenei Udrea pare sa fie in grafic, deși cu unele intarzieri inerente unei operațiuni atat de minuțioase… Instanța din Sofia amanand judecarea contestației depusa de Elena Udrea, pentru ca a intarziat un avocat… In timp ce instanța din București amana și ea din nou cauza, pentru…

- Curtea de Apel București a stabilit, luni, emiterea unui ordin european de ancheta in vederea identificarii precise a locației in care se afla incarcerata Elena Udrea pe teritoriul Bulgariei, pentru audierea acesteia prin videoconferința in mega-dosarul Hidroelectrica. La termenul de luni al acestui…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie predata autoritatilor din Romania.Decizia nu este definitiva, putand fi contestata in termen de cinci zile, conform Antena3.roApelul se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.Avocatii Elenei Udrea au sustinut ca conditiile din penitenciarul din…