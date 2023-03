Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul clujean Horia Nasra apreciaza ca proiectul metroului e intr-o continua stagnare și ca reprezentanții Primariei Cluj Napoca nu iși aloca timp suficient pentru realizarea acestui obiectiv.

- Deputatii au adoptat, marți, proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Potrivit ministrului Energiei, cele doua unitați vor intra in funcțiune in mai puțin de…

- Zona cartierului floreștean Terra a intrat in proces de modernizare. Autoritațile au anunțat deschiderea șantierului pentru extinderea așa-numitei „stramtori” și realizarea unui nou drum cu acces direct in DN1.

- Ministerul Sanatații a transmis recent Primariei Florești cererea de obținere a autorizației de construcție pentru Spitalul Regional Cluj. Administrația comunei va elibera actele in regim de urgența, dar proiectul nu dispune de toate avizele.

- Militarii și bloggerii ruși au atras atenția ca armata ucraineana folosește impotriva trupelor Moscovei așa-numita tactica a „izolarii campului de lupta”, special creata pentru lupta impotriva unui inamic superior numeric. Tactica respectiva, cunscuta și sub numele de „tactica Motti”, a fost folosita…

- Burse pentru stagii de studiu in strainatate: Cel putin 1.000 de euro pe luna și plata transportului Burse pentru stagii de studiu in strainatate: Cel putin 1.000 de euro pe luna și plata transportului Proiectul de H.G. privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de…

- Studentii romani vor putea primi burse pentru masterat sau doctorat in strainatate de cel putin 1000 de euro pe luna. Proiectul guvernamental a fost pus in dezbatere publica. Pentru asta studenții vor fi nevoiți sa participe la un concurs anual care va fi organizat la nivel national. Totusi, aceste…

- In vara anului 1914, cand incepea primul razboi mondial, oamenii sperau ca totul se va termina pana in pragul sarbatorilor de iarna. Nu a fost așa, iar luptele s-au incheiat abia in 1918. Pacea in Europa, insa, a venit abia peste cateva decenii, dupa anii 80, odata cu prabușirea ultimelor regimuri comuniste…