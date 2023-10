Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Tudor Firea și iubita lui s-au casatorit civil. Nu doar tinerii au avut mari emoții, ci și Gabriela Firea, asta pentru ca a fost pentru prima data soacra mare. Eva, nora fostului ministru, a atras atenția tuturor cu rochia aleasa in aceasta zi importanta.

- Mari emoții pentru Gabriela Firea, care astazi este soacra. Fiul ei cel mare, Tudor, s-a casatorit civil cu iubita lui, Eva. Alaturi de cei doi a fost și Mirela Vaida, impreuna cu soțul ei, iar prezentatoarea TV a intreținut atmosfera la petrecere.

- Astazi, fiul Gabrielei Firea și iubita lui au spus cel mai hotarat „Da” din viața lui. Cei doi s-au casatorit civil, iar printre cei care le-au fost alaturi in aceasta zi importanta se numara Mirela Vaida, alaturi de soțul ei, cei care au și sosit printre primii la restaurantul de lux din Capitala,…

- Fiul premierului, Andrei Filip Ciolacu, s-a casatorit civil la Buzau. Evenimentul s-a desfasurat intr-un cadru restrans, fiind prezenti in jur de 50 de invitati, colegi de grupa ai mirilor la Facultatea de Medicina, dar si apropiati ai premierului. Marcel Ciolacu a dezvaluit ca isi doreste ca fiul sau…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Ana Baniciu și iubitul ei. Edy Kovacs. Cei doi s-au casatorit civil astazi, iar artista a postat și primele imagini dupa ce ea și partenerul ei au devenit oficial soț și soție.

- In urma cu o zi, Vica Blochina și-a sarbatorit ziua de naștere și și-a dorit sa marcheze acest moment special avandu-i pe toți cei dragi alaturi. Vedeta a organizat o mare petrecere, cu toate ca, inițial, spunea ca iși dorește ceva restrans.

- Sambata, 5 august, ora 20.00 – Parcul Castelului Karolyi (zona intrare manej)– Sesiune de muzica populara – Seara de cantece de voie buna și romanțe cu Petrica Mureșan și formația sa. In caz de vreme nefavorabila, acest eveniment va avea loc in Castel! In timp ce romanilor li se refuza prezența interpreților…