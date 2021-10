Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal (FRF), prin vocea directorului tehnic Mihai Stoichita, a transmis, marti, 12 octombrie, ca isi doreste ca selectionerul Mirel Radoi sa conduca nationala Romaniei si in barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022, chiar daca, in noiembrie, ii expira contractul…

- Avand in vedere declaratiile pe care selectionerul Mirel Radoi le-a facut la finalul meciului cu Armenia, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a facut mai multe precizari. "Mirel Radoi este selectionerul Romaniei pana la finalul preliminariilor pentru Campionatul Mondial, iar contractul…

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limita, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitrița cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi…

- Nationala Germaniei are nevoie de constanta pentru a redeveni o forta pe plan mondial, a declarat miercuri Oliver Bierhoff, directorul Federatiei germane de fotbal (DFB), cu doua zile inaintea meciului pe care Mannschaft il va juca impotriva Romaniei la Hamburg, in preliminariile Cupei Mondiale 2022,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, in luna octombrie, doua partide in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022, transmise in direct de PRO TV și Radio Romania Actualitați, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Iata programul acestora, cu mențiunea ca din grupa mai fac parte Macedonia…

- Clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, arata ca Nationala Romaniei a urcat trei locuri fata de luna trecuta, de pe 45 pe 42, dupa partidele cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord. Tricolorii, care incepeau anul pe locul 37, iar in august ajungeau pe 45,…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va disputa pe stadionul Steaua meciurile cu Armenia si cu Islanda, din preliminariile Cupei Mondiale, a anuntat FRF. Meciul cu Armenia este programat la 11 octombrie, iar cel cu Islanda la 11 noiembrie. “UEFA a aprobat propunerea FRF astfel ca ultimele doua partide…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa trei partide in luna septembrie, toate contand pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, acestea fiind transmise in direct de Pro TV și Radio Romania Actualitați, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Iata programul acestora, cu mențiunea ca din grupa mai…