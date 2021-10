In conferința de presa susținuta inaintea meciului cu Armenia, Mirel Radoi a declarat ca nationala Romaniei nu ar avea ce sa caute nici macar la un “baraj de Cupa UEFA-Intertoto” daca nu va castiga in ultima etapa a grupelor de calificare la Cupa Mondiala, cu Liechtenstein. “Din trei meciuri practic avem doua finale. Daca reusim sa castigam maine seara cu Armenia si urmatoarea partida, cu Islanda, si nu putem sa castigam in Liechtenstein atunci noi n-avem ce cauta, cu tot respectul, la un baraj de Cupa UEFA-Intertoto. Nu putem vorbi de Cupa Mondiala daca nu suntem in stare sa castigam in Liechtenstein.…