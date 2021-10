Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, ca tricolorii meritau un rezultat de egalitate, in partida disputata in deplasare in Germania. “Ma asteptam la un start bun de partida pentru ca asta am si pregatit, dar stiam ca vor veni si aceste probleme din punct de vedere al ritmului pe care il impune Germania prin calitatea jucatorilor sai. Nu as fi fost suparat daca Germania castiga in seara asta printr-un gol doi inscris in urma unui joc combinativ sau pe un atac pozitional. Dar a fost din pacate marcat dintr-o faza fixa si imi este greu sa trec peste… pentru…