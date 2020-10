Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Islanda (2-1), ca rezultatul este unul corect si ca prima reprezentativa nu merita sa joace finala play-off-ului EURO 2020 dupa jocul prestat in special in prima…

- Selecționerul Mirel Radoi și-a asumat, joi seara, înfrângerea în fața Islandei și a declarat ca naționala României nu ar fi meritat sa se califice în finala play-off-ului, chiar daca ar fi primit al doilea penalti.Citește și: Adio, Euro! România a fost învinsa…

- Romania a efectuat astazi antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Islanda, semifinala play-off-ului pentru Euro 2020. Partida dintre Islanda și Romania se va disputa joi, de la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV;Daca vor trece de IslaMirel Rnda, „tricolorii”…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Reykjavik, ca Islanda, adversara din barajul de calificare la Campionatul European de anul viitor, are un avantaj atat prin faptul ca va disputa meciul pe teren propriu,…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a transmis, astazi, prin intermediul site-ului FRF , un mesaj suporterilor primei reprezentative. El afirma ca numai luptand impreuna Romania se poate califica la Campionatul European de anul viitor. „Stim ca in aceste timpuri e foarte greu pentru…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Mirel Radoi, a transmis, marti, prin intermediul site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, un mesaj suporterilor primei reprezentative in care afirma ca numai luptand impreuna Romania se poate califica la Campionatul European de anul viitor.…

- Selecționerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat convocarile preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate, pentru partidele cu Islanda, Norvegia si Austria. Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, care va conține și numele jucatorilor din…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…