Stiri pe aceeasi tema

- Foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa au implinit doi ani de relație și sunt mai fericiți ca niciodata! Iata care sunt cele mai proaspete declarații ale Ralucai și ale lui Ion Șaulescu despre mariajul lor!

- Foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa au implinit doi ani de relație și sunt mai fericiți ca niciodata! Iata care sunt cele mai proaspete declarații ale Ralucai și ale lui Ion Șaulescu despre mariajul lor!

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Perneș și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au luat prin surprindere susținatorii cu o postare de-a dreptul emoționanta. Cei doi s-au lasat fotografiați in cele mai tandre ipostaze de pana acum.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.

- Petrica Nemeș, fostul concurent din sezonul 4 Mireasa, a trecut printr-o schimbare neașteptata de cand o are alaturi de el pe Ela. Tanara a publicat o imagine induioșatoare pe rețelele sociale. Iata cum arata acum barbatul care a cucerit-o in casa show-ului matrimonial.

- Ela și Petrica, foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa, s-au fotografiat intr-o ipostaza emoționanta. Tanara a trecut cu bine peste pierderea sarcinii, iar acum radiaza de fericire la brațul soțului ei.

- Cosmin Munteanu a fost destul de discret cu aparițiile dupa vestea ca se desparte de Miruna, dar se pare ca ușor - ușor lucrurile intra pe fagașul normal in viața lui. Caștigatorul sezonul 6 Mireasa i-a luat pe toți ptin surprindere cu cele mai recente imagini.