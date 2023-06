Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, au avut o apariție de senzație la o petrecere mondena. Impresara a facut furori cu rochia ei neagra, care a obligat-o sa renunțe la lenjeria intima.

- Marian Buda este intr-o relație cu o tanara pe nume Dana. Dupa ce a facut publica noua sa poveste de iubire, in urma divorțului de Andreea, acesta se afla in centrul atenției fanilor emisiunii. Cum au observat ca o alinta pe tanara din viața lui.

- Raluca și Ion Șaulescu s-u fostografiat intr-o ipostaza eleganta, la un eveniment. Fostul concurent Mireasa a ținut sa posteze imaginea și sa transmita un mesaj cu subințeles in dreptul fotografiei.

- Iubita lui Catalin Scarlatescu, aparitie de senzatie in public. Doina Teodoru a atras toate privirile cu ținuta purtata pe scena uneia dintre cele mai iubite emisiuni de divertisment din mass-media romaneasca. Actrița in varsta de 33 de ani a creat un moment incredibil pentru telespectatori. Rar a mai…

- Radiaza de fericire! A inceput numaratoarea inversa pana la momentul in care iși va ține in brațe pentru prima oara bebelușul. Pentru multe femei, este cea mai dificila perioada a sarcinii, insa indragita artista tocmai a bifat o apariție de senzație! Cum arata Theo Rose cu o luna inainte sa nasca.…

- Bella Santiago se pregatește pentru cel mai important eveniment din viața ei. Artista arata spectaculos in rochie de mireasa, dar inca cauta un model care sa i se potriveasca perfect. Lista invitaților a ajuns la 300, iar la eveniment vor canta artiști celebri, pe aceeași scena cu ea. Bella Santiago…

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.