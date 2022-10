Stiri pe aceeasi tema

- Antonia, in varsta de 33 de ani, este mama a trei copii și este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Recent, artista a postat pe contul de socializare un video, in care le marturisește fanilor ca are regulat probleme cu tenul, lucru mai puțin știut de cei care o urmaresc.. „Deci,…

- Indragostitii de pe vremuri s-au transformat in dusmani de moarte. Aflați in proces de divorț, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au ajuns, vieneri, la poliție, unde s-au reclamat reciproc dupa un scandal. Totul ar fi inceput de la faptul ca fostul soț al impresarei a venit la locuinta lor comuna…

- GRAV… Desfigurat de trei consateni, cu maxilarul rupt in doua locuri, un muntenar de 27 de ani sufera acum pe un pat de spital in așteptarea intervenției chirurgicale reparatorie. A reușit, cu greu și cu sprijin medical, sa stea de vorba cu polițiștii care ancheteaza cazul, chiar inainte de operație.…

- Marius Lacatuș este un adevarat gentleman, mai ales in preajma soției sale. Imediat cum a ajuns la locuința sa, fostul fotbalist și-a lasat soția sa coboare din mașina, urmand ca el sa descarce cumparaturile. Partenera sa de viața se poate declara norocoasa cu un așa barbat. Cum a fost surprins fostul…

- Maria Constantin și Robert Stoica s-au logodit recent și au stabilit sa se casatoreasca anul viitor. Deși nu a facut inca publica data nunții, artista a dat noi detalii despre ținutele invitaților dar și despre cum va arata rochia ei de mireasa. „Anul viitor va fi nunta, momentan n-am stabilit data…

- Au trecut 12 ani de cand Madalina Manole nu mai este printre noi. Regretata artista s-a stins din viața la varsta de 43 de ani. Ea fost gasita fara suflare in vila din Otopeni, acolo unde locuia alaturi de soțul ei și fiul lor. Iata ca, la mai bine de un deceniu de la tragicul eveniment, Maria Dragomiroiu…

- Poveste de coșmar pentru trei fete din județul Satu Mare. Fetele și-au inregistrat tatal in timp ce le batea și le amenința cu moartea, iar in final au sunat la 112 pentru a cere ajutor.Adolescentele spun ca nu ar fi prima oara cant tatal se comporta cu ele agresiv și umilitor. Cele trei suori in varsta…

- Fostul ei partener din „Grease”, John Travolta, Hollywoodul, muzicienii si liderii australieni o plang pe Olivia Newton-John, care a murit luni la ferma ei din sudul Californiei, la varsta de 73 de ani, relateaza News.ro.