Stiri pe aceeasi tema

- Bogdana și Liviu pun mult preț pe comunicarea in relație, iar concurenta i-a spus astazi iubitului ei ca el este mai sensibil decat ea. Iata de la ce se abține tanarul. Chiar el a recunoscut in ultima ediție a emisiunii „Mireasa”.

- Liviu și Bogdana s-au reunit! Dupa ce concurenta a fost eliminata din competiție, și dupa ce au fost desparțiți mai multe zile, cei doi au avut parte de o intalnire surpriza. Cei doi concurenți s-au revazut in aceasta dimineața la Super Neatza, dar și in aceasta seara, in platou.

- Liviu a avut parte de o surpriza neașteptata la Neatza cu Razvan și Dani. Concurentul de la Mireasa s-a reintalnit cu femeia pe care o iubește, dupa ce au fost nevoiți sa stea desparțiți. Bogdana a venit in platoul emisiunii, dupa ce telespectatorii au eliminat-o din concurs.

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In urma cu o seara, Daria și Liviu au luat cina impreuna, moment pe care concurenta nu l-a ratat pentru a-l „ințepa” pe tanar, dupa ce s-a sarutat cu Bogdana. Liviu crede ca poate avea o relație cu ea, deși in tot acest timp s-a apropiat de Daria.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- Bogdana le-a captat deja atenția baieților din casa Mireasa! Cu toate astea, concurenta nu simte momentan ca va face marele pas și se va casatori in emisiune. Pe de alta parte, Daniel este de parere ca tanara se potrivește de minune cu Andrei.