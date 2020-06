Mireasa la intoarcerea din luna de miere Doi tineri casatoriti se intorc din luna de miere, iar dupa o zi mireasa isi suna mama:– Deci, cum a fost? intreaba mama.– Oh, mama, a fost minunat. Atat de romantic! a raspuns mireasa plangand in hohote. Mama, continua mireasa, dar imediat ce am ajuns acasa a inceput sa-mi vorbeasca urat. Nu am auzit niciodata astfel de cuvinte! Trebuie sa vii sa ma iei acasa! Te rog, mama! – Hai draga mea, calmeaza-te, ii spune mama, ce anume ti-a spus?– Nu vreau sa-ti spun. Imi este atat de rusine. Este ingrozitor. Trebuie sa vii sa ma iei acasa. Te rog, mama! – Draga mea, ce lucruri oribile iti zice? Stii… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

