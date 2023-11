Stiri pe aceeasi tema

- Bogdanei i-a expirat buletinul, așa ca are nevoie de unul nou pentru o eventuala cununie. Exista probleme la apartamentul mamei, așa ca Liviu s-a oferit sa o ia in spațiu pe iubita lui. Asta i-a comunicat tatalui lui, care nu știe ce raspuns sa dea.

- Iubirea nu cunoaște limite. Liviu s-a ales cu amenda in casa Mireasa. Concurentul nu a mai ținut cont de nimic și a decis sa interacționeze cu iubita lui, Ioana, in timp ce ușile erau inchise. De ce a luat tanarul o astfel de decizie.

- La un an și 10 luni, David este captiv in propriul corp. Micuțul a venit pe lume cu o afecțiune grava ce il impiedica sa iși coordoneze mușchii. Din cauza hipotoniei severe baiatul nu poate sa iși susțina capul ori sa stea in șezut, daca nu este sprijinit de mama lui. Imaginați-va ca incercați sa va…

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a fost prezentat materialul in care Bogdana a ieșit la date cu Adrian. Intalnirea dintre cei doi a avut loc ca urmare a alinierii de saptamana trecuta, din gala. Cum a reacționat Liviu cand și-a vazut iubita in jacuzzi, cu un alt baiat din casa.

- De cand formeaza un cuplu, Liviu și Bogdana nu ezita sa-și dea frau liber sentimentelor, de fiecare data cand se intalnesc. Pe langa sarutari și discuții despre viitor, cei doi concurenți Mireasa au vorbit și despre Daria cu doamna Lucica.

- La scurt timp dupa ce a declarat ca formeaza un cuplu cu Bogdana, Liviu a avut o discuție la cina cu Daria. Cina a avut loc la scurt timp dupa ce la Mireasa au fost difuzate imagini cu Liviu care le-a sarutat pe Daria și pe Bogdana la aceeași petrecere.

- Prima petrecere din casa Mireasa a fost cu rasturnari de situație pentru Liviu. Fiul doamnei Lucica și-a inceput seara complimentand-o pe Daria. Liviu și Daria s-au sarutat, iar la scurt timp baiatul i-a facut o marturisire neașteptata Bogdanei, care s-a terminat cu un alt sarut.