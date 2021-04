Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Victoria s-a destainuit in fața mamelor și a Costinelei și a spus ca intre Roxana și Ionuț lucrurile trebuie sa ramana la nivel de cunoaștere.Domna Victoria are nemulțumiri legate de Roxana.

- Mireasa: Urzeala Soacrelor a inceput, iar printre invitații Gabrielei Cristea s-au regasit prieteni ai concurenților, dar și un fost partener. Este vorba despre Cosmin, cel care a trait o poveste de iubire cu Andreea.

- Pepe a fost prezent in platoul Mireasa sezon 3, unde a jurizat mai multe momente de dans, și i-a incantat pe concurenți cu cea mai noua piesa a sa. Cu puțin inainte de final, artistul a primit o propunere de la Valentin, care l-a facut sa vorbeasca despre refacerea vieții dupa divorțul de Raluca Pastrama.

- Telespectatorii show-ului matrimonial Mireasa și-au ales favoriții. Emoții in casa Mireasa in momentul in care au fost anunțate numele celor care au fost votați in aceasta saptamana și a fost dezvaluit clasamentul final.

- Doamna Marinela și-a calcat pe suflet pentru a fi alaturi fiului ei, insa simte ca presiunea din emisiune este prea mare pentru ea. Ce are de gand sa faca doamna Mari: "E o problema de acomodare la mine".

- Radu și Madalina au devenit familia Bobelica, dupa ce și-au oficializat iubirea in fața intregii tari. Cei doi caștigatori se bucura acum de timpul petrecut impreuna și dau frau liber dorințelor.

- Madalina și Radu traiesc unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lor, alaturi de familie și de cei care au crezut cu tarie in dragostea lor. Indragita mireasa a facut publica o imagine cu cei care urmeaza sa devina parinții sai spirituali, care ii vor calauzi pașii in tainele iubirii.

- Alexandru de la Mireasa sezon 2 nu a fost incantat cand Andreea, iubita sa, i-a comunicat faptul ca nu dorește sa beneficieze de premiul caștigat in urma jocului de la inceputul saptamanii.