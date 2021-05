Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a mai facut inca un pas in sprijinirea campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, lansand un clip de promovare ce are ca protagonisti personalitati importante la nivel local reprezentand domenii diferite de activitate: actorii Alin Holca si Dan Constantin de la Teatrul…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.336 au primit prima doza, iar 63.698, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 6.409.083 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.789.351 de persoane. Din total, 1.169.619 persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, si Valentin Ochea, directorul SC VALORIS SRL, au semnat contractul de executie lucrari, avand o valoare de 27.438.435,04 TVA inclus. Conform acestui contract de lucrari, ce are o perioada de executie de 12 luni, se va moderniza autobaza existenta prin…

- Președintele Comitetului Național pentru Coordonare a campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca s-a gandit la implicarea maneliștilor in campania de promovare a vaccinarii.„E un aspect la care marturisesc ca m-am gandit. Cred ca o…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 54.680 au primit prima doza, iar 26.129, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 4.913.012 doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 3.092.378 de persoane. Din total, 1.271.744 de persoane au fost vaccinate cu o doza,…

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 38.069 au primit prima doza, iar 626, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 1.641.874 doze (incepand cu 27 decembrie 2020). Din total, 619.809 persoane au primit rapelul. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 131 de…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 15.704 doze de vaccin, dintre care 5.733 – Pfizer si 9.971 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Potrivit CNCAV,…