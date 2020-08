Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a glumit pe seama suporterilor lui Dinamo, care au lansat acuze dure dupa decizia de ieri a Comisiei de Disciplina a FRF. CONTEXT: Memoriului prin care Dinamo incerca sa caștige la „masa verde” turul semifinalei Cupei Romaniei cu FCSB, pierdut 0-3 pe teren, a…

- Inca nu știm suta la suta cine va disputa finala Cupei, FCSB sau Dinamo. Miercuri seara, Comisia de Disciplina a amanat pentru vineri la pranz decizia in „cazul Andrei Vlad", portar care ar fi evoluat in stare de suspendare in turul semifinalei, scor 0-3. Aceasta intrucat roș-albii au reclamat folosirea…

- FCSB spera ca FRF sa nu intoarca rezultatul inregistrat pe teren in manșa tur a semifinalelor Cupei Romaniei și așteapta verdictul final in acest caz. Acesta ar putea veni vineri. Context: Dinamo a depus memoriu la FRF pentru a caștiga meciul tur cu FCSB la „masa verde”, acuzand ca portarul Andrei Vlad…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, miercuri seara, dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, ca formatia sa a demonstrat ca a fost mai buna in cele doua manse ale semifinalei cu Dinamo. "Ma bucur pentru baieti in primul rand pentru ca au muncit si e meritul exclusiv al lor…

- Formatia FCSB a invins, joi seara, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, meci disputat pe stadionul din „Soseaua Stefan cel Mare".Chiar daca a inceput partida fara doi dintre jucatorii de baza, Florinel Coman si Dennis Mann, FCSB a reusit sa isi domine…

- FCSB a invins-o pe Dinamo cu 3-0 in turul semifinalelor Cupei Romaniei. „Cainii” n-au mai pierdut la o asemenea diferența in derby din 1993. FCSB i-a administrat o victorie istorica rivalei. Ultima victorie la o asemenea diferența in „Groapa” a fost obținuta pe 15 august 1993, scor 3-0. Partida s-a…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a dezvaluit cine merge in Europa League in cazul in care Cupa Romaniei nu poate fi dusa la bun sfarșit. Turul semifinalelor Cupei Romaniei, Dinamo - FCSB și Sepsi - Poli Iași, e programat pe 24 iunie, iar returul pe 8 iulie. Finala trebuie sa se joace pe 22 iulie.…

- Razvan Lucescu (51 de ani), antrenorul lui Al Hilal, a surprins cand, impreuna cu Mircea Lucescu, s-a inscris in programul DDB și a devenit membru Elite, donand 1948 de euro pentru Dinamo. Fost antrenor și jucator la Rapid, Razvan Lucescu a explicat de ce a decis s-o ajute pe Dinamo și a vorbit despre…