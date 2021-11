Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o categoric pe Dinamo, scor 3-0, in runda #15 din Liga 1. La finalul partidei, Deian Sorescu, fundașul dreapta al „cainilor” a comentat infrangerea echipei sale in fața campioanei și a oferit o prima reacție despre conflictul cu Mircea Rednic in urma caruia fusese exclus din lot. „Am…

- Apar noi informații despre conflictul dintre Deian Sorescu (24 de ani, extrema dreapta) și Mircea Rednic (59), antrenorul lui Dinamo. Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. Conform jurnalistului…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dat detalii despre situația lui Deian Sorescu (24 de ani). Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. La conferința de presa susținuta azi, „Puriul” a…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, n-a cedat total in „cazul Deian Sorescu”: jucatorul s-a pregatit ieri separat și de-abia de azi il reprimește la pregatirile formației. Dinamo se pregatește de meciul cu CFR Cluj (duminica, 18:30), iar antrenorul Mircea Rednic ar putea face o mutare surpriza și…

- Exclus din lot de Mircea Rednic, Deian Sorescu, va fi reprimit de azi la antrenamente, dupa intervenția lui Iuliu Mureșan. Antrenorul a fost nemulțumit de decizia conducerii și s-ar putea sa-l lase pe jucator pe banca la meciul cu CFR Cluj, de duminica (18:30). Internaționalul de 24 de ani pare ca are…

- Ciprian Marica (36 de ani), fost atacant la Dinamo, a comentat situația lui Deian Sorescu, dupa conflictul cu Mircea Rednic, care a rezultat in excluderea mijlocașului din lotul „cainilor”. Marica nu-l menajeaza deloc pe Sorescu, despre care considera ca i-ar prinde bine o „vacanța”. De asemenea, acesta…

- Mircea Rednic (59 de ani), l-a atacat pe Florin Prunea (53), ex-președinte la Dinamo, pe tema comisioanelor pe care fiica antrenorului, Luana, le-ar fi obținut pe seama transferurilor facute de alb-roșii. ...

- Gaz Metan a invins-o pe Dinamo, scor 2-1, in primul meci al rundei cu numarul 12 din Liga 1. Mircea Rednic (59 de ani) cere o schimbare de atitudine din partea jucatorilor cu experiența. Gaz Metan - Dinamo, totul AICI Mircea Rednic cere mai mult din partea jucatorilor cu experiența și nu a ascuns ca…