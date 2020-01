Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la PArchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au in vizor cercetarile ce se fac deja in doua dosare penale pe privesc cazul femeii decedate dupa ce a ars pe masa de oepratie dar si pe cel al unui barbat care ulterior situatiei femeii a depus plangere. In ambele dosare urmaraire…

- Antrenorul Mircea Rednic a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului cu clubul de fotbal Politehnica Iasi, cu posibilitatea de prelungire pe inca un sezon, potrivit site-ului oficial al clubului, citat de Agerpres. Obiectivul stabilit este clasarea echipei pe unul din locurile 7-10 in Liga…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) s-a ințeles cu AC Milan. Atacantul suedez va semna o ințelegere valabila pana la finalul actualului sezon. Zlatan crede ca poate juca in continuare la nivel inalt și nu adus lipsa de oferte dupa anunțul desparțirii de La Galaxy. Suedezul ar fi ales-o pe Milan, scriu…

- Mihai Teja si-a reziliat contractul cu Poli Iasi, dupa ce a obtinut un singur punct in ultimele opt partide disputate in Liga 1, in egalul cu „lanterna rosie“, FC Voluntari, anunta gsp.ro.

- FC Hermannstadt s-a impus in meciul cu Poli Iași, din etapa a 22-a din Liga 1. Sibienii au caștigat cu 1-0, grație unui gol marcat in minutul 12, anunța MEDIAFAX.Hermannstadt a parasit penultimul loc din clasament, in urma succesului in fața echipei antrenate de Mihai Teja. Singurul gol al…

- Mihai Teja, 41 de ani, a comentat victoria celor de la Poli Iași cu CFR Cluj, 2-1, prima din Liga 1 dupa 7 etape pentru moldoveni. (Detalii AICI). Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14! „E o victorie frumoasa. Ma bucur ca prima victorie dupa atata timp a venit in fața unei echipe…

- Meciul de luni seara, Poli Iași - FC Botoșani, scor 0-3, a marcat finalul turului din sezonul regular al Ligii 1. Dupa 13 etape, CFR Cluj este liderul campionatului, cu 27 de puncte, in timp ce in subsolul clasamenttului se regasesc Academica Clinceni, 10 puncte, și FC Voluntari, șase puncte, potrivit…

- Gaz Metan (Edi Iordanescu), Poli Iași (Mihai Teja) și Chindia (Viorel Moldovan) sunt echipele cu cel mai mare salt in clasamentul la zi al Ligii 1 fața de ierarhia realizata in funcție de valoarea loturilor celor 14 formații. ...