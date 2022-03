Mircea Rednic a ieșit la atac. Îi face praf pe Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu Dinamo a fost aproape de a avea un nou antrenor. Stoican și-a anunțat plecarea de la echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare, dar jucatorii au intervenit, iar conducerea clubului a decis ca Stoican sa ramana pe banca tehnica pana la finalul sezonului. Mircea Rednic spune ca Iuliu Mureșan și Razvan Zavaleanu ar trebui sa fie trași la raspundere. ”Vi se pare normal ca jucatorii sa decida antrenorul care vine și care pleaca? De ce avem conducere? Cați jucatori au plecat de la Dinamo? Au plecat 13, 14 cu Dudea. Au venit 16. De ce a fost dat Rednic afara? Ca a vrut sa desființeze echipa, așa a zis domnul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Flavius Stoican, antrenorul FC Dinamo, a spus ca echipa lui nu a avut noroc în derbiul cu FCSB, pierdut pe teren propriu, cu scorul de 0-3, în etapa a 23-a a Ligii I.VIDEO Liga 1: FCSB, înca o victorie categorica în Derby de România (3-0 vs Dinamo București)Toni Petrea,…

- FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 2, cu un șut din afara careului. Mijlocașul a incercat o noua execuție spectaculoasa, in minutul 7. Dinamo a…

- FCSB și CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 3-3, derbiul susținut duminica seara, pe „Arena Naționala“, din etapa 22 din Liga 1. Golurile gazdelor au fost marcate de Octavian Popaescu (’24), Valentin Gheorghe (’71) și Cristea (’90+4).Campioana a replicat prin Debeljuh (’36, ’40) și Alex Chipciu…

- FC Argeș a ieșit victorioasa la meciul de vineri seara, cu Dinamo. Vulturii de la Pitești au invins echipa adversa cu scorul de 2-1. Ișfan a deschis scorul pentru gazde, insa apoi Marcel Birsan a anulat inexplicabil golul lui Matei. In loc de 1-1, scorul a devenit 2-0: Șerban a marcat din penalty. Ivanovski…

- Cu puține soluții intre buturi, dupa ce Plamen Iliev a anunțat ca nu mai continua la „caini,” Dinamo se gandește sa-l imprumute pe Cristiano Figueiredo (31 de ani), cel de-al treilea portar al lui CFR Cluj. Cu o saptamana inainte de reluarea Ligii 1, oficialii lui Dinamo au realizat ca sunt complet…

- Flavius Stoican, care a revenit pe banca echipei Dinamo București, a declarat ca el va decide cine ramâne la gruparea din Ștefan cel Mare si ca jucatorii trebuie sa fie foarte hotarâti, sa "își dea sufletul pe teren" și sa "manânce iarba". Antrenorul a semnat…

- Formatia CS Mioveni a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, in care a revenit pe final de la 0-1. Au marcat Sanoh "90+3 (penalti) si Rusu "90+5 pentru gazde, respectiv Sorescu "62 (penalti) pentru Dinamo. In minutul 66,…

- Fostul internațional Florin Prunea (53 de ani), ex-președinte la Dinamo, il ințeapa indirect pe antrenorul Mircea Rednic pentru transferurile facute. Totuși, saluta mesajul de unitate transmis de șefii clubului la capatul ședinței de miercuri seara. Miercuri seara, timp de cateva ore, numele grele…