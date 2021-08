Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula Iubirii”. Sezonul trecut, barbatul a marturisit ca se retrage, dupa ce a facut parte din proiect, inca de la primul sezon al show-ului. De doi ani, acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Simona. Mircea Moldovan…

- Mirela Banias de la Insula Iubirii este in doliu. Fosta concurenta de la emisiunea TV iși striga durerea pe rețelele de socializre dupa ce a pierdut o persoana foarte draga din viața ei chiar sub ochii sai. Femeia a facut anunțul și a transmis un mesaj chiar la puțin timp dupa tragicul eveniment.

- Nicoleta, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a creștinat ingerașul. Frumoasa mamica a inceput pregatirile inca de la prima ora a dimineții, pentru a se asigura ca ziua in care micuțul Vladimir devine creștin este bine pusa la punct. Iata pentru ce ținute au optat atat parinții micuțului, cat și invitații,…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca foștii concurenți de la Insula Iubirii s-au transformat radical de-a lungul timpului. Este și cazul lui Alice Zlatov, care nu mai arata deloc așa cum o știai. Pe langa faptul ca și-a deschis parul și acum este mult mai blonda, fosta iubita a lui Alin…

- Parți ale cadavrului victimei au fost descoperite de anchetatori in cartiere de la periferia orașului. De altfel, barbatul a recunoscut la audieri ca el a fost cel care i-a pus capat zilelor fostei sale iubite. Familia fetei spune ca adolescenta a fost lovita de mai multe ori de roman, dar niciodata…

- Surprize mari pentru fanii Insula Iubirii! Denisa Jurcan, fosta iubita a lui Adrian, se casatorește. Bruneta a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau, Andrei Mureșan, cunoscut și el in urma participarii in cadrul unui show matrimonial. Cat de mult s-a schimbat Denisa de-a lungul timpului și cum…