- Mircea Lucescu vrea sa revina in Romania. Agresiunea armata declanșata de Rusia, joi dimineața, impotriva Ucrainei a schimbat in cateva ore viața a milioane de oameni. Printre aceștia se afla și tehnicianul roman de la Dinamo Kiev, prins in capitala statului vecin, care a devenit ținta atacurilor armatei…

- Mircea Lucescu, prins in conflictul din Ucraina. Antrenorul roman de la Dinamo Kiev se afla in capitala statului vecin intr-un moment dificil pentru securitatea zonei, dar și a Europei. Rusia a declanșat, in aceasta dimineața, un atac concertat, pe mai multe direcții, asupra unor zone din Ucraina. Explozii…

- Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a fost desemnat antrenorul anului in Ucraina.Distinctia i-a fost acordata de Asociatia Antrenorilor din Ucraina, pe baza a cinci criterii, care au vizat rezultatele inregistrate (punctaj 4,7 din 5), dificultati in indeplinirea atributiilor (4,3), abilitatea…

- Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a fost desemnat antrenorul anului in Ucraina, informeaza presa din tara vecina, potrivit news.ro. Distinctia i-a fost acordata de Asociatia Antrenorilor din Ucraina, pe baza a cinci criterii, care au vizat rezultatele inregistrate (punctaj 4,7…

- GALA GSP 2021. La aproape 77 de ani, Mircea Lucescu impresioneaza in continuare. A fost desemnat pentru a 5-a oara „Antrenorul anului” in cea mai respectata ancheta de final de an din tot sportul romanesc. Dupa un an perfect la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a vorbit despre problemele fotbaliștilor romani…

- Probleme pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev? Tehnicianul de 76 de ani nu mai defileaza cu echipa sa prin campionatul Ucrainei, așa cum a facut sezonul trecut. Chiar daca se menține pe primul loc, trupa antrenata de Il Luce are doar 2 puncte in fața marii rivale, Șahtior Donețk. In plus, parcursul…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, s-a declarat multumit de evolutia formatiei lui in Liga Campionilor, nu insa si de rezultatele inregistrate. "Sunt multumit de fotbalul pe care l-am aratat in aceasta grupa incredibil de grea. Totusi, nu pot fi multumit de rezultate, deoarece am fi putut…

- Antrenorul FC Dinamo, Mircea Rednic, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca gruparea bucuresteana ar putea imprumuta, in aceasta iarna, jucatori de la formatia pregatita de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. „S-a discutat cu Mircea Lucescu despre o colaborare din iarna. El e dispus sa ajute…