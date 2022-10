Stiri pe aceeasi tema

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Au fost emotii pentru Mircea Lucescu in timpul meciului Dinamo Kiev – Rukh, din etapa a 6-a a campionatului Ucrainei. Partida care a avut loc pe stadionul din Liov a fost intrerupta in minutul 80. Jucatorii antrenati de „Il Luce” conduceau cu 2-0. Vialiy Buyalskiy a deschis scorul in minutul 43. Tot…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

- Mircea Lucescu, antrenorul roman in varsta de 77 de ani, s-a intors miercuri in Ucraina pentru a incepe o perioada extrem de dificila. Sta numai in autocar și avion. Și pentru ca Dinamo Kiev disputa meciurile de acasa la Lvov, in campionat, și la Cracovia, in Europa League. La 77 de ani, Mircea Lucescu…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat duminica seara, 28 august, dupa infrangerea de pe teren propriu din campionat cu Dnipro, ca decizia sa nu se joace la Kiev, chiar și in contextul razboiului declanșat de Rusia, a fost „o mare greseala” a conducerii clubului. „Poate sa fie ultimul…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Mircea Lucescu, declarație șocanta despre jucatorii lui Dinamo Kiev. Echipa tehnicianului roman a susținut singurele partide oficiale din acest an doar in preliminariile Champions League. Din cauza razboiului declanșat de Rusia, fotbaliștii ucraineni ar fi trebuit sa lupte in armata țarii lor, dar jucatorii…