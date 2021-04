Antrenorul roman Mircea Lucescu este tot mai aproape sa castige campionatul Ucrainei cu Dinamo Kiev, care a invins-o sambata cu 1-0 in deplasare pe marea rivala Sahtior Donetk intr-un meci din etapa a 22-a. Victoria a fost adusa de penalty-ul transformat de uruguayanul Carlos de Pena in minutul 34. Mijlocasul roman Tudor Baluta nu a fost in lotul oaspetilor. Cand au ramas doar patru etape, Dinamo Kiev are 55 de puncte, 10 mai mult decat Sahtior. Lucescu este cel mai titrat antrenor din istoria lui Sahtior, pe care a pregatit-o intre 2004 si 2016. Cu el la carma, Sahtior a cucerit opt titluri de…