- Pe data de 15 mai a fiecarui an se aniverseaza Ziua Internaționala a Familiei, proclamata de Adunarea Generala a ONU in 20 septembrie 1993, pentru a sensibiliza statele și comunitatea internaționala cu privire la importanța acestei instituții sociale.

- Trei persoane au fost ranite, duminica, pe DN2 E85, in afara localitații Oreavu, din județul Buzau. Intre cei trei raniți, toți din București, este și un copil in varsta de 3 ani.Din primele date ale IPJ Buzau, autoturismul condus pe direcția Vrancea catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 35…

- Ekrem Imamoglu, primarul din Istanbul al principalului partid de opoziție, CHP, a acuzat agenția de stat Anadolu ca a manipulat rezultatele.Intr-o declarație comuna cu Mansur Yavas, primarul Ankarei, Imamoglu a declarat ca, potrivit datelor partidului lor, Kilicdaroglu este in fața in cursa electorala,…

- Durere fara margini pentru Andreea Raicu. Vedeta a dezvaluit recent ca a pierdut „un membru al familiei”, ființa de care a avut grija in ultimii ani, care ii aducea zi de zi fericire și dragoste in suflet. Mesajul emoționant transmis de ea. Andreea Raicu: „E una dintre cele mai dureroase desparțiri…

- 3 mai. Ziua Mondiala a Presei. Nominalizata si ca Ziua Internationala a Libertatii Presei, a trecut si anul acesta, ca de altfel in fiecare an, aproape neobservata. Adunarea Generala ONU cand a instituit aceasta zi, in anul 1993, a dorit doar sa reaminteasca in fiecare an ca libertatea presei este importanta,…

- Ziua de 1 Mai este cunoscuta ca Ziua Internaționala a Muncii. Originea acestei sarbatori iși are radacinile in anul 1886, cand muncitorii americani au protestat cerand reducerea timpului de lucru. De-a lungul anilor, sarbatoarea muncii a avut multe conotații, fiind acaparata, in vremea comunismului,…

- Peste 150 de reprezentante ale PSD au participat pe 8 Martie la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului. Prezenta la eveniment, Gabriela Firea, ministrul Familiei, a scris intr-o postare pe Facebook ca: “Partidul Social Democrat susține doamnele sa poata ocupa locurile pe care le merita fiecare…