- Metroul bucureștean a circulat cu dificultate joi dimineața, timp de o jumatate de ora, dupa o defecțiune aparuta la un tren in stația de metrou Eroilor 1, a informat Metrorex. Este pentru a treia oara in luna august cand metroul bucureștean este blocat in subteran dupa problemele aparute fie la calea…

- In anul 2014, Jesica Zamfir a caștigat „Masterchef” și premiul in valoare de 50.000 de euro. A investit intr-o afacere pe care la scurt timp a și inchis-o. Acum, aceasta se dedica vieții de familie. Jesica Zamfir are doi doi baieței, unul de noua ani și jumatate și mezinul, Victor, de unsprezece luni.…

- Lucrarile de reparatii de pe strada Ion Creanga din Capitala intra intr-o noua etapa, pe tronsonul dintre strazile Eugen Coca si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. In aceste conditii pe parcursul zilei, circulatia mijloacelor de transport va fi modificata.

- Primaria Municipiului Iași și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) vor organiza un Targ de Cariere dedicat romanilor din diaspora. Evenimentul va avea loc vineri, 27 august, in intervalul orar 10.00 – 18.00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant și in Sala „Vasile Pogor” din Palatul…

- S-a vorbit multa vreme ca problemele financiare uriașe l-ar fi facut pe antrenorul ceh sa plece din Ștefan cel Mare. Dar pe langa restanțele financiare, insolvența sau interdicția la transferuri, a fost dezvaluit principalul motiv pentru care acesta ar fi decis sa se desparta de ”caini”, chiar inaintea…

- Ediția a V-a a Simpozionului național „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversitații culturale in spațiul romanesc" organizat de biblioteca Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava, in perioada 15-17 iulie a.c., a fost evenimentul la care un eseu transmis de dramaturgul ...

- Romania U23 a remizat azi, 1-1, cu Arabia Saudita U23, reprezentativa calificata și ea la Jocurile Olimpice. Partida s-a jucat fara spectatori și nu a fost televizata, pentru a respecta pregatirea planurilor tactice dedicate meciurilor oficiale de la turneul final care incepe in aceasta luna, informeaza…

- Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc este singurul liceu din județul Suceava care are promovabilitate 100% la examenul de bacalaureat. Toți cei 116 absolvenți ai promoției 2021 „Regele Mihai I - 100" au reușit sa treaca peste adevarata ...