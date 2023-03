Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, vineri, dupa anuntul privind prelungirea cu un an a mandatului, ca va continua sa faca echipa cu Jens Stoltenberg, lucru care il onoreaza. "Intr-un moment de mare complexitate vom continua, oricand si impreuna, sa aparam cei peste 1 miliard…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 15 februarie, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre ca acestea trebuie sa investeasca mai mult in domeniul apararii. „Este evident ca trebuie sa cheltuim mai mult”, a declarat seful NATO, adaugand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intentioneaza sa-si prelungeasca mandatul si urmeaza sa paraseasca postul asa cum a planificat, in toamna acestui an, a anuntat alianta nord-atlantica, relateaza duminica dpa. „Mandatul secretarului general Jens Stoltenberg a fost prelungit de trei ori…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se asteapta ca statele membre sa isi creasca tinta privind cheltuielile cu apararea, care este in prezent de 2% din PIB, la summitul din luna iulie de la Vilnius. ”Presupun ca va exista o noua tinta pentru cheltuielile cu apararea la summitul NATO din iulie…