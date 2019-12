Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a stabilit, miercuri, obiectivele Romaniei pentru reuniunea NATO, care va avea loc pe 3 si 4 decembrie, la Londra. "Am stabilit obiectivele Romaniei pentru acea sedinta a NATO. (...) Vom sublinia doua lucruri. Vom reitera importanta Marii…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, ieri, la lucrarile reuniunii ministeriale a NATO, desfasurate la Bruxelles. Ministrul Bogdan Aurescu a afirmat miercuri, la lucrarile reuniunii ministrilor de externe din statele membre NATO de la Bruxelles, ca Romania nu impartaseste opiniile…

- Allen & Overy a acordat asistența aranjorilor in legatura cu finanțarea in valoare de 1,150 miliarde Euro acordata PPF Group N.V. pentru achiziția CME. Facilitatea de credit a fost complet subscrisa de catre BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale și UniCredit in calitate…

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- Consecințele ofensivei militare turce din nordul Siriei sunt analizate azi de miniștrii apararii din tarile NATO. In prim plan se va afla și tema securitații in zona Marii Negre, unde Turcia dar și Romania joaca un rol important.

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a participat in calitate de vorbitor principal la Conferinta anuala a NATO pe tema controlului armamentelor, dezarmarii si neproliferarii armelor de distrugere in masa, organizata la Bruxelles, in perioada 22-23 octombrie 2019. In interventia sa, Dan Neculaescu a mentionat…

- Diplomatul roman Mircea Geoana a preluat joi oficial functia de secretar general adjunct al NATO, devenind astfel prima persoana din Europa Centrala si de Est care ocupa aceasta pozitie, a anuntat organizatia printr-un comunicat. Geoana a declarat dupa preluarea functiei ca desemnarea sa este „o recunoastere…

- Mario Fresh are un succes rasunator pe piața muzicala din Romania. Tinerii ii fredoneaza toate piesele, iar concertele vin pe banda rulanta. Artistul a ramas singur in Romania. Familia sa s-a mutat in Tenerife, iar iubita locuiește in Londra.