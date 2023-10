Stiri pe aceeasi tema

- Personalitați de marca din lumea politica, dar și din economie, mediul academic, lideri inovatori din cercetare, media și tehnologie s-au reunit la prima Conferința anuala, sub genericul ,,Puterea Inovarii – Recladind Increderea, Imaginam Viitorul ‘’, organizata de Asociația Proiectul Romania 2030.…

- O serie de lideri politici internaționali in frunte cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, vin la București, urmand sa participe la o conferința anuala intitulata ,,Puterea Inovarii – Recladind Increderea, Imaginam Viitorul”. Conferința este organizata de Asociația Proiectul Romania 2030…

- Personalitați marcante ale lumii euroatlantice din politica, economie sau mediul academic, precum și lideri inovatori din cercetare, media și tehnologie se reunesc joi, 19 octombrie 2023, la București, in cadrul primei Conferințe anuale ,,Puterea Inovarii – Recladind Increderea, Imaginam Viitorul ‘’,…

- Ministrul Mediului participa marti la conferinta finala a proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, va participa, marti, la conferinta finala a proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti", la ceremonia de deschidere…

- In data de 26 septembrie 2023, la Haga, domnul Ion Cupa, președintele Autoritații Vamale Romane, impreuna cu doamna Raluca Mihail, șef serviciu, Serviciul relații internaționale din cadrul A.V.R., au participat la Conferința șefilor de poliție din Europa – E.P.C.C. 2023, conferința organizata de Europol…

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „Romania are o vocație multiregionala indiscutabila”, iar acesta ar trebui sa fie și „nivelul de ambiție” al țarii noastre, despre care vorbește ca despre o viitoare putere politica, economica, militara și tehnologica multigerionala.Mircea…

- Sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, i-a primit duminica, la Roma, pe liderii tarilor mediteraneene pentru o "conferinta internationala" menita sa extinda modelul de acord semnat de Uniunea Europeana cu Tunisia in scopul franarii sosirilor de migranti in Europa, informeaza AFP. CITESTE SI…