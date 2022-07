Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata ca cine detine suprematia tehnologica stapaneste lumea.De asemenea a mentionat ca cel care are puterea inovatiei si a ideilor este cel care slefuieste si conduce lumea, conform Agerpres.roE ceva interesant la NATO pe care l am redescoperit…

- Lasati copiii sa incerce singuri, lasati-i sa se dea cu capul de perete, sa simta durerea, invatati-i sa se astepte la greseli si la lucruri imprevizibile si sa se adapteze, altfel nu vor ajunge adulti deplini si independenti, iar lumea rea si cruda prin natura ei ii va face nefericiti. Se spune pe…

- De aproximativ trei ani de zile, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in proces de divorț. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun nici in ceea ce privește custodia copiii lor. Acum, cantareața face dezvaluiri despre plecarea ei din casa familiei Badalau, cu tot cu copii. Claudia Patrașcanu a parasit…

- Se spune ca perioada copilariei este cea mai frumoasa din viața. Cumva lipsita de griji, viața copiilor este un paradis. Sigur, e discutabil pentru ca sunt o mulțime de situații. Pentru ca miercuri e 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copiilor, astazi am ales sa stam de vorba cu un copil. Un copil care…

- Copiii din statele dezvoltate ale lumii traiesc in condiții de viața periculoase, arata un raport al Centrului de Cercetare Innocenti al Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF).

- Cantareața de 32 de ani a dezvaluit ca se imbraca și din magazinele second hand, drept dovada tricoul cu fotografia Pamelei Anderson purtat la podcast-ul lui Mihai Morar. Alexandra Stan, 32 de ani, este in continua transformare, atat in viața personala, cat și in cariera, dupa ce tocmai a lansat un…

- De 4 ani, Eva Zaharescu locuiește in Londra, acolo unde a mers sa studieze. Fiica Andreei Berecleanu studiaza design vizual și grafica la o facultate din Marea Britanie. In urma cu aproape 4 ani, Eva Zaharescu a luat decizia de a pleca din Romania și a studia in Londra. A cunoscut oameni noi și și-a…