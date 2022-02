Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg a avertizat ca exista un "risc real" ca Rusia sa invadeze Ucraina Klaus Iohannis ndash; " Indiferent de evolutiile actuale din regiune, NATO trebuie sa isi mentina la nivel ridicat capacitatea de descurajare si aparare" Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat vineri,…

- In contextul atitudinii tot mai belicoase a Moscovei in zona Marii Negre, adjunctul Secretarului General al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, da ca aproape sigura o crestere a prezentei militare aliate din Romania, care va avea ca model structurile de lupta existente in Polonia si in zona Baltica.…

- „Nu este dreptul Federației Ruse sa spuna Romaniei, Bulgariei sau NATO unde sa puna sau sa nu puna prezența militara”, a declarat secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, intr-un interviu acordat Libertatea. „Nu e niciun fel de mister, ca și in forma scrisa a raspunsului nostru, aceste cereri…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Digi24, ca „nu exista niciun fel de modalitate” pentru o negociere care sa prevada retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO…

- Dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) nu sunt valabile in anumite situații, aceasta din urma a reacționat și a emis un comunicat in care reafirma ca deciziile sale raman general obligatorii. Am scris, ieri, despre decizia bulversanta…

- "Poziția exprimata de Federația Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata, nu este noua și face parte din retorica neconstructiva pe aceasta tema, deja cunoscuta inca de la momentul negocierii și incheierii,…