- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei. ”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- ”Fac parte dintr-o generatie in care am fost invatati sa nu irosim resursele pe care le avem la dispozitie. Imi amintesc cum in copilarie toate mingile de fotbal ni le luam cu banii stransi pe sticlele pe care le strangeam zile in sir toti copiii de la bloc. Dar dincolo de aceste mici beneficii, cred…

- Romania se confrunta cu perspectiva unui proces la Curtea Europeana de Justiție din cauza nereușitei inchiderii a 31 de depozite de deșeuri. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca CJUE urmeaza sa aduca statul roman in instanța, cel mai probabil pe 14 decembrie. Aceasta…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. „Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

- Curtea Europeana de Justitie (CJUE) va condamna, cel mai probabil pe 14 decembrie, statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea a 31 de depozite industriale, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, citate de Agerpres."Pe 14…

- Proprietarii de pasuni sunt eligibili pentru campania nationala de impadurire si reimpadurire, finantata din PNRR, conform unei ordonante de urgenta aprobate joi de Guvern, a anuntat ministrul Mediului, Mircea Fechet, potrivit Agerpres. “Asa cum bine stiti, pasunile, in urma unei decizii a Parlamentului…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca și domnia sa și-a mai cumparat cate ceva de la second-hand, dar ”se pare ca avem o veritabila problema cu importurile de second-hand, de haine…” „Se pare ca avem o veritabila problema cu importurile de second-hand, de haine, care de fapt sunt un import…