Mircea Draghici s-a predat autoritaților și a fost dus la penitenciarul Colibași, acolo unde va sta in carantina.„In ziua de 1 iulie a.c., politistii Serviciului Investigatii Criminale Arges - Biroul Urmariri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind un barbat de 55 de ani, din Pitesti, condamnat la pedeapsa inchisorii pentru cinci ani, ca urmare a savarsirii infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate. Barbatul a fost depus la penitenciar",…