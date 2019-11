Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent pentru alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat sambata, la Piatra-Neamt, ca nu vizeaza o cariera politica si nu se va inscrie in niciun partid daca nu va castiga alegerile prezidentiale. Mircea Diaconu a precizat…

- Candidatul independent pentru alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat sambata, la Piatra-Neamt, ca nu se uita la sondajele de opinie, potrivit Agerpres. dupa ce in cea mai recenta cercetare apare pe locul 2 in intenția de vot.…

- Candidatul la prezidențiale a detaliat ce inseamna sa fii independent pentru el, intr-un interviu pentru DCNews: „Statutul acela de independent e ca un contract public pe care il am și nu renunț la el, orice ar fi, cat oi trai. Acesta este statutul meu. Și daca ma ating sau lucrez, conlucrez…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Victor Ponta, fostul premier și liderul Pro Romania, crede ca daca trece motiunea, cu siguranta Viorica Dancila nu va mai fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale. „Are dreptate doamna Dancila. In...

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca s-a inscris in aceasta cursa din nevoia de a se exprima si a deschide teme importante, dand ca exemplu depolitizarea despre care a mentionat ca o considera subiectul sau "furibund", anunța AGERPRES.Citește…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…