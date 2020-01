Stiri pe aceeasi tema

- Fostul candidat independent la prezidentiale Mircea Diaconu anunta, sambata, pe Facebook ca a initiat un Pact pentru o Romanie Verde si Curata, iar formatiunile Platforma Social Liberala si Partidul Neo Liberal s-au alaturat initiativei sale. „Am incredere in Ilan Laufer si in Alex Coita, alaturi…

- Fostul candidat independent la prezidentiale, Mircea Diaconu, anunța ca a initiat Pactul pentru o Romanie Verde si Curata, iar formatiunile Platforma Social Liberala si Partidul Neo Liberal s-au alaturat initiativei sale, se arata intr-un comunicat de...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca rezultatul obtinut de Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, candidat sustinut de formatiunea sa, este cel mai bun inregistrat de un independent intr-o cursa pentru Presedintia Romaniei si crede ca acest lucru a fost datorat mesajului pe care Diaconu…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca rezultatul obținut de Mircea Diaconu e cel mai mare scor pe care l-a avut un candidat independent la alegerile prezidențiale. Liderul ALDE a precizat ca va veni cu modificari legislatice privind campania electorala.„Sunt foarte bucuros pentru rezultatul…

- Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile prezidentiale sustinut de alianta electorala "Un om", formata din ALDE si Pro Romania, le-a multumit duminica seara celor care l-au sustinut. "Le multumesc celor care m-au votat, celor care au preferat prin vot un presedinte nepartizan, un presedinte…

- Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a transmis sambata, la Piatra-Neamt, ca nu se uita la sondajele de opinie dupa ce in cea mai recenta cercetare apare pe locul 2 in intenția de vot. „Sondajele sunt in miscare, zi de zi se pot misca, nu are niciun sens…

- Biroul de presa al Filialei ALDE Bistrita-Nasaud anunta ca Mircea Diaconu, candidat independent la Alegerile Prezidentiale din data de 10 noiembrie 2019, sustinut de alianta ALDE-PRO ROMANIA, a comunicat ca va fi prezent joi, 31 octombrie 2019, ora 12:00, in parcul orasenesc din fata Primaria Nasaud,…