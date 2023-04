Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat miercuri in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre despre stadiul legii pensiilor speciale, ca fiecare ministru de resort, pe fiecare lege in parte, va discuta cu Comisia Europeana si astepta si o noua analiza de

- Senatorii și deputații USR au protestat, astazi, fața de menținerea sistemului de pensii speciale, prin proiectul de lege inițiat de guvernul PSD-PNL și aflat la vot, in Senat. Parlamentarii USR au afișat doua bannere și mai multe pancarte cu mesajul: Taiați pensiile speciale. Pierdem banii din PNRR.…

- Deputații USR și Forța Dreptei au depus pe 21 februarie o moțiune simpla impotriva ministrului muncii, pe care l-au acuzat ca „nu a fost in stare sa scrie un proiect corect de eliminare a pensiilor speciale și Romania risca sa piarda banii din PNRR fara aceasta reforma”. Titlul motiunii simple este…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu va accepta ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale, astfel ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor si va veni cu amendamente. Ciolacu a aratat ca legea noua a pensiilor…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca obiectivul de reducere a cheltuieilor cu pensiile speciale, din PIB este atins, pentru ca acest procent a scazut in ultimii trei ani, relateaza NEWS.RO. El a mai afirmat ca ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discutii cu…

- Marți, 21 februarie, Comisia de Buget din Senat a discutat propunerea Guvernului pentru reforma pensiilor speciale. Pentru a doua oara consecutiv, senatorii au intrebat, iar Ministerul de Finanțe n-a putut sa raspunda cu o cifra. Reforma pensiilor speciale este obligatorie in Planul Național de Redresare…

- Europarlamentarul PNL susține, intr-un interviu la RFI, ca exista intarzieri in realizarea reformelor din PNRR, precizand ca acestea „trebuiau sa fie finalizate in decembrie”. Falca a atras atenția ca daca reformele nu sunt finalizate pana in martie, Romania nu va lua tranșa din PNRR.

- Guvernul are mai puțin de o luna sa vina cu o reforma a pensiilor, altfel pierde bani grei din PNRR. Pentru recalculare, banii de la buget sunt insuficienți, o spun chiar specialiștii in fiscalizare. Cu toate ca au promis ca vor renegocia procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor, guvernanții nu dau…