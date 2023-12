Mircea Bravo, reacție după accident: ”Ne-a protejat și a avut grijă de noi” Mircea Bravo a intrat in aceasta dimineața cu mașina intr-un stalp. Accidentul s-a petrecut in județul Bihor. Conform unor surse din ancheta, acesta ar fi ațipit la volan. „Astazi am avut un accident de mașina. Am fost alaturi de alte 3 persoane. Nimeni nu a pațit nimic, doar un șoc puternic. Mașina este avariata grav. Atat testul de alcoolemie, cat și drug testul au ieșit negative. Mulțumesc lui Dumnezeu ca ne-a protejat și a avut grija de noi”, a transmis comediantul. In urma impactului, soția sa a suferit leziuni ușoare. Ea a fost transportata la Spitalul Municipal Beiuș pentru investigații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

