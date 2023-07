Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo lanseaza un nou film, Nunta pe bani. Despre ce este vorba! Mircea Bravo este, fara doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți comedianți din mediul online. In anul 2022, el și-a facut debutul in cinematografie cu filmul de comedie Mirciulica. Producția s-a bucurat de mare…

- București, 25 iulie 2023 – La un an distanța de la premiera in cinematografe a filmului sau de debut, Mirciulica, actorul și vloggerul clujean Mircea Bravo, alaturi de Bunica, vor lansa in cinematografe Nunta pe bani, o noua comedie semnata de regizorul Cristi Ilișuan. Cu aceasta ocazie, producatorii…

- Poros, Grecia, 26 iunie 2023 – Dupa succesul filmului lor de debut, Mirciulica, și confirmarea faptului ca mult așteptatul Nunta pe bani, cel de-al doilea film de comedie semnat de regizorul Cristian Ilișuan, va sosi toamna aceasta in cinematografe, o noua veste buna vine din partea producatorilor de…

- Wekeend-ul acesta showbiz-ul romanesc a ținut-o intr-o petrecere! Andreea Antonescu (40 de ani) și jurnalistul, Victor Vrinceanu și-au creștinat fiica, iar Cristina Spatar (51 de ani) și-a unit destinul in fața lui Dumnezeu cu milionarul Vicențiu Mocanu, noteaza click.ro. Cristina Spatar a avut o nunta…

- Partenera de viața a lui Keo, Alexandra Pavel sau Misty, cum este cunoscuta in lumea muzicii, a povestit pentru Click! cateva detalii despre viața lor de familie, cariera muzicala și rolul de mama pe care il are. ”Ce sa fac, am inceput sa ies la evenimente. Problema mea este ca nu reușesc sa fiu constanta,…

- Johnny Depp și Dior iși continua parteneriatul, dar la un preț ridicat, cel mai mare din istoria companiei. Actorul din Pirații din Caraibe a semnat un contract de peste 20 de milioane de dolari cu Dior, scrie People. Contractul, numit in presa ‘o mega afacere’, este cea mai mare afacere de parfumuri…

- Cinematografia romaneasca a produs in ultimi doi ani cateva filme cu incasari record la box-office, majoritatea fiind comedii. La Premiile Gopo de anul acesta au fost regasite pe listele de nominalizari parte din ele, iar asta a dat curaj și altor regizori, unii cu notorietate, de a demara noi proiecte.…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a avut onoarea ca in acest an sa fie partenerul Galei Societații Studenților in Medicina din București, primul eveniment de acest tip organizat in Romania de studenții la medicina. Cel mai activ student din punct de vedere științific…