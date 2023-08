Stiri pe aceeasi tema

- A murit Dan Matei Agathon cel ce a fost supranumit ”ministrul Dracula” dupa grandoproiectul nefinalizat al celui mai mare parc de distracții din Romania. A fost membru fondator FSN, fost director in guvern și ministru al Turismului. Politicianul, unul dintre cei mai diplomați și simpatici pe care i-a…

- O noua ediție a Budeasa Festival In perioada 16 – 17 iunie se desfașoara ce-a de-a treia ediție Budeasa Festival, pe plaja veche din comuna Budeasa. Concertele incep vineri și vor urca pe scena: Claudia Șerdan Marius & Keseri, Mircea Vintila, Ducu Bertzi, Antract și Vama. Sambata, vor canta Mircea Baniciu…

- Organizatorii NEVERSEA au anunțat numele artiștilor care vor urca pe trei dintre scenele festivalului și programul pe zile. Fanii pot consulta intregul orar pentru a-și planifica experiența de la malul Marii Negre și pentru a fi siguri ca nu vor rata niciunul dintre show-urile artiștilor preferați.…

- Fii pregatit pentru distracție, muzica buna și multe, multe surprize! Nume sonore ale muzicii folk – rock precum Vama, CARGO, Dan Helciug – My Queen Tribute, LUPII lui Alex Calancea, Antract, Cristi Dumitrașcu, Claudia Șerdan, Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Mircea Vintila, Dinu Olarașu și Chitariștii…

- Vineri, 12 mai, la orele pranzului, pregatirile pentru organizarea celei de-a treia ediție a Festivalului B Zone Folk din Parcul Cetate de la Targu Neamț erau in toi. Cei care se ocupa de montarea scenei așezau minuțios fiecare cablu sau piesa. La mica distanța, unii comercianți iși pregateau stand-urile,…

- Informații de presa primite de la Consiliul Județean Neamț. Județul Neamț va gazdui, in weekendul 13-14 mai, a treia ediție a Festivalului de muzica folk „B zone Folk Romania“, la Targu-Neamț, in Parcul Cetate. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Neamț, in parteneriat cu orașul Targu-Neamț,…